        Malazgirt'te Gazze yararına kermes

        Malazgirt'te Gazze yararına kermes

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Nurettin İmam Hatip Ortaokulu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:03
        Malazgirt'te Gazze yararına kermes
        Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenciler ve öğretmenler evlerinden getirdikleri ürünleri satışa sundu.

        İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ve bazı kurum amirleri kermese katılarak öğrencilere destek oldu.

        Kermeste elde edilen gelir, Gazze halkı için yapılan yardımlarda kullanılacak.

