Malazgirt'te Gazze yararına kermes

Kermeste elde edilen gelir, Gazze halkı için yapılan yardımlarda kullanılacak.

İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ve bazı kurum amirleri kermese katılarak öğrencilere destek oldu.

