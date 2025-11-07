Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta üniversite öğrencilerine "KADES" uygulaması tanıtıldı

        Muş'ta üniversite öğrencileri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:42
        Muş'ta üniversite öğrencilerine "KADES" uygulaması tanıtıldı
        Muş'ta üniversite öğrencileri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kampüste stant kuran ekipler, öğlencilere KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, bazı vatandaşların cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

