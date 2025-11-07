Muş'un Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Yolgözler köyünü ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

İlçeye 42 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyüne giden Ayaz, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Köydeki ihtiyaçların giderilmesi konusunda ilgili kurum amirlerine talimat veren Ayaz, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Daha sonra Yolgözler İlkokulu ve Ortaokulu'na geçen Ayaz, sınıfları dolaştı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları ve hedeflerinden vazgeçmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Ayaz, geleceğin teminatı olan çocuklara en iyi eğitimi sunmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Ayaz, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, taleplerini dinledi.

Kaymakam Ayaz'a İlçe Jandarma Komutanı Ali Kablan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sabri Adanır katıldı.