Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta "Öğretmenevi Temel Atma Töreni"ne katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde Öğretmenevi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Vali Çakır, çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 100 Yataklı Öğretmenevi Temel Atma Töreni'ne katılan Çakır, Zafer Mahallesi'nde de Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İlçe stadında yapılan iyileştirme çalışmalarını da yerinde inceleyen Çakır, daha sonra Gazi İlk ve Ortaokulu'nda sınıfları dolaştı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Çakır, ilçenin her alanda gelişmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.