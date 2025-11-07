Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta "Öğretmenevi Temel Atma Töreni"ne katıldı

        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde Öğretmenevi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:00
        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta "Öğretmenevi Temel Atma Töreni"ne katıldı
        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde Öğretmenevi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        Vali Çakır, çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde 100 Yataklı Öğretmenevi Temel Atma Töreni'ne katılan Çakır, Zafer Mahallesi'nde de Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        İlçe stadında yapılan iyileştirme çalışmalarını da yerinde inceleyen Çakır, daha sonra Gazi İlk ve Ortaokulu'nda sınıfları dolaştı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Çakır, ilçenin her alanda gelişmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

