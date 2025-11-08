Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta fidan dikim etkinliği yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:15
        Bulanık'ta fidan dikim etkinliği yapıldı
        Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Öğrencilerin çevreye olan duyarlılığı ve doğayla kurdukları bağı güçlendirmek amacıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale getirileceği belirtildi.

        Etkinlikte, "geleceğe nefes, dünyaya umut" mesajı verildi.

