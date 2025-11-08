Bulanık'ta fidan dikim etkinliği yapıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Öğrencilerin çevreye olan duyarlılığı ve doğayla kurdukları bağı güçlendirmek amacıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale getirileceği belirtildi.
Etkinlikte, "geleceğe nefes, dünyaya umut" mesajı verildi.
