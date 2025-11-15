Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi yaşanıyor

        Muş'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:14
        Muş'ta lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi yaşanıyor
        Muş'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

        Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçların dışında sürücüler de hususi araçlarına kar lastiği taktırıyor.

        Oto lastik tamircisi Yasin Tuğal, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

        Sürücülerin can güvenliği için araç lastiklerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Tuğal, "Müşterilerimiz lastiklerini önceden takıp kışa hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de araçların kışlık lastiklerini takmak için gayret ediyoruz. Kentte kış ayları çetin geçtiği için sürücülerin kışlık lastikleri takmaları ve araçların bakımını yaptırmaları önemlidir." dedi.

        Aracına kışlık lastiği taktıran Ömer Demir ise "Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla aracımızın lastiklerini değiştirdik. Sürücülerin, can güvenliği için kışlık lastik takmaları lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

