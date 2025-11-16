Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köyün yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:11
        Muş'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köyün yolu kapandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde gece etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte gece kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Kar nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz kapanan yollarda çalışma başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

