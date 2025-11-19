Muş'ta "Sigara Bırakma Timi" 2 ayda 17 kişiyi sigara bağımlılığından kurtardı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Sigara Bırakma Timi", 2 ayda sahada yürüttüğü çalışmalarla 17 kişiyi sigara bağımlılığından kurtararak dumansız bir yaşama adım atmalarını sağladı.

"Sigara Bırakma Timi"nde görev alan doktor ve sağlık çalışanları, eylül ve ekimde kentin farklı noktalarında Mobil Sigara Bırakma Polikliniği Aracı ile stant açarak 9 bin 357 kişiyi bilgilendirdi.

Bir doktor ve 4 sağlık çalışanından oluşan tim, 182 kişiyi sigarayı bırakmaya ikna ederek Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirildi.

Bu poliklinikten psikososyal destek veya ilaçlı tedavi alan 17 kişi, sigara bağımlılığından kurtuldu.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Selim Dal, AA muhabirine, "Sigara Bırakma Timi"nin eylül ve ekimde kentin farklı noktalarında sahada görev yaptığını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Mobil Sigara Bırakma Polikliniği Aracı uygulaması kapsamında sahada aktif görev yaptıklarını belirten Dal, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yerinde erişebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla il merkezi ve ilçelerimize yürüttüğümüz çalışmalarla, toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelenin güçlenmesine önemli katkı sağlamaktayız." dedi. Dal, mobil ekiplerin, sahada karbondioksit ölçümü, bağımlılık düzeyi değerlendirmesi, sağlık danışmanlığı, bilgilendirme ve motivasyon desteği sağladığını kaydetti. - "Psikososyal destekle sigara bıraktırabiliyoruz" Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Serhat Ay da eylül ve ekimde Sağlık Bakanlığının düzenlediği organizasyon kapsamında "Sigara Bırakma Timi" oluşturduklarını ifade etti. Timin sahada yaptığı çalışmayla yüzlerce kişiye ulaştığını anlatan Ay, şöyle konuştu: "Polikliniğe gelen 17 kişiye sigarayı bıraktırdık. Bu başarı için öncelikle Sağlık Bakanlığı ve Muş İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Gelen kişilerin kullandığı ilaçları var mı sorguluyoruz ve bir kan tahlili alıyoruz. Kan sonuçlarına göre uygun olan hastalara ilaç tedavisi başlıyoruz. Elimizdeki ilacın etki oranı yüksek. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İlaç tedavisi dışında psikososyal destek tedavisi de veriyoruz. İlaç kullanmaya uygun olmayan vatandaşlara psikososyal destekle sigarayı bıraktırabiliyoruz."