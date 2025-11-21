Bulanık'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Muş'un Bulanık İlçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim kapsamındaki uygulama noktalarında durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.
Ticari araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastik takmayan sürücülere ceza uyguladı.
Ekipler, sürücüleri mevsim koşullarına uygun tedbirler almaları ve trafik kurallarına uymaya devam etmeleri konusunda uyardı.
