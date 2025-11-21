Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

