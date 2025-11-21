Hasköy'de Hz. Ebubekir Camisi açıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan Hz. Ebubekir Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Eşmepınar Köyü'nde hayırsever Tanış Ailesi tarafından daha önce yapımı başlatılan caminin inşaatı tamamlandı.

Cami, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Vali Çakır, programda yaptığı konuşmada, Tanış Ailesi'nin önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Caminin hayırlara vesile olmasını dileyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tür kurum ve kuruluşların yapımında öne çıkan insanlara omuz vermek, o insanların yükünü azaltır. Cami birçok cemaate hizmet edecek. Tüm hemşerilerimizin bu konulara katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir niyeti olan varsa yola çıksın, Allah bir şekilde yardım eder. İnşallah onların yapacağı camilerin açılışlarını da böyle güzel kalabalıklarla yaparız."