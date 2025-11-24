Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:11
        Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda Kız Meslek Lisesi Öğretmeni Fatma Altan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Altan, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu belirtti.

        Şehit öğretmenlerin hikayelerinin yer aldığı sinevizyon gösteriminin sunulduğu, şiirlerin okunduğu program, mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

