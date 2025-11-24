Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda Kız Meslek Lisesi Öğretmeni Fatma Altan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Altan, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Şehit öğretmenlerin hikayelerinin yer aldığı sinevizyon gösteriminin sunulduğu, şiirlerin okunduğu program, mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.