Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma devriyesinde yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan M.A.K'nın kimlik sorgulamasında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

