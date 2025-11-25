Habertürk
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma devriyesinde yakalandı

        Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma devriyesi sırasında kimlik sorgulaması yapılan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 19:10
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma devriyesinde yakalandı
        Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma devriyesi sırasında kimlik sorgulaması yapılan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan M.A.K'nın kimlik sorgulamasında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

