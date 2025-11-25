Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

İkametlerde yapılan aramada, 17,51 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheliye ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

