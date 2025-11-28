Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta yemek yarışması düzenledi

        Muş'ta "Eğitimde Ailenin Gücü Projesi" kapsamında yemek yarışması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta yemek yarışması düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta "Eğitimde Ailenin Gücü Projesi" kapsamında yemek yarışması düzenledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Nusret Sarman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğrenci, anneleriyle katıldı.

        Mutfakta anneleriyle hünerlerini sergileyen öğrenciler, hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu.

        Yarışmada dereceye giren öğrecilere, ödül verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, yarışmamanın renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

        Ailenin önemine değinen Kırtay, "Aile, güçlü yarınlar demektir. Güçlü aile aynı zamanda güçlü toplumları meydana getiriyor. Çocukların yetiştiği ortamda aileler çok daha güçlü olurlar. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Öğrenci ve anneleriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirildik. Bu etkinlikte ailenin okulla yakınlaşması, aile bağlarının güçlenmesini arzu ediyorum. Bir de Muş mutfağının ön plana çıkarılmasını amaçladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe beldesinde ziyaretlerde bulundu
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe beldesinde ziyaretlerde bulundu
        Kaymakam Koşansu: "Eğitime ve spora yatırım, geleceğe yatırımdır''
        Kaymakam Koşansu: "Eğitime ve spora yatırım, geleceğe yatırımdır''
        Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Kafede mandalina yetiştiriyor, müşterilerle paylaşıyor Kafe işletmecisi man...
        Kafede mandalina yetiştiriyor, müşterilerle paylaşıyor Kafe işletmecisi man...
        Muş'ta aç kalan tilki şehir merkezine indi
        Muş'ta aç kalan tilki şehir merkezine indi
        Muş'ta kursiyer kadınlar üreterek hem öğreniyor hem mutlu ediyor Atıktan iy...
        Muş'ta kursiyer kadınlar üreterek hem öğreniyor hem mutlu ediyor Atıktan iy...