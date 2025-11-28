Muş'ta yemek yarışması düzenledi

Muş'ta "Eğitimde Ailenin Gücü Projesi" kapsamında yemek yarışması düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Nusret Sarman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğrenci, anneleriyle katıldı.

Mutfakta anneleriyle hünerlerini sergileyen öğrenciler, hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu.

Yarışmada dereceye giren öğrecilere, ödül verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, yarışmamanın renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Ailenin önemine değinen Kırtay, "Aile, güçlü yarınlar demektir. Güçlü aile aynı zamanda güçlü toplumları meydana getiriyor. Çocukların yetiştiği ortamda aileler çok daha güçlü olurlar. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Öğrenci ve anneleriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirildik. Bu etkinlikte ailenin okulla yakınlaşması, aile bağlarının güçlenmesini arzu ediyorum. Bir de Muş mutfağının ön plana çıkarılmasını amaçladık." diye konuştu.