        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 11 Kasım'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:30
        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
        Muş'un Bulanık ilçesinde 11 Kasım'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlığın büyümesi sonucu 11 Kasım'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

        Ağır yaralı Sidar Kırdar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Ekiplerce olay yerinde mermi kovanları ve çekirdeği ile sopalar ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında çok sayıda ikamette arama yapan ekipler, firari şüpheliler Ç.G. ve E.G'yi 25 Kasım'da suç aleti olduğu değerlendirilen silahla yakaladı.

        Zanlılar, dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince Patnos Kapalı L Tipi Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

