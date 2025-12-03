Muş'ta jandarma ekiplerinden işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Ekipler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaparak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Jandarma personeli, engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması için işaret diliyle "Sevgi engel tanımaz, Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun" mesajı yayımladı.

