Türk Kızılay Muş Şube Gülbey Gümüştekin göreve başladı

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığına atanan Gülbey Gümüştekin, Başmüfettiş Tahir Kahveci'den görevi devraldı.

Şube Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Gümüştekin, devraldığı görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kızılayın sahada ihtiyaç sahiplerine, gariban, yetim, yoksul ve yolda kalmış insanlara hizmet amacıyla kurulmuş bir kurum olduğunu belirten Gümüştekin, şunları kaydetti:

"Özelde böyle, genelde ise savaş ve afet hallerinde halkının ve devletinin yanında olan, varlığıyla temsil gücünü gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Maksadımız, bu hizmeti her yere götürebilmek ve bu bayrağı hakkıyla her yerde dalgalandırabilmektir. Allah'ın yardımı ve değerli dostlarımızın hayır dualarıyla çıktığımız bu yolda, Kızılay'ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda güzel hizmetler yapacağımız kanaatindeyiz. Rabbim utandırmasın diyorum."