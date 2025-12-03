Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti

        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:05 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:05
        Muş Valisi Çakır, Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti
        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

        Muş Belediyesi Engelliler Yaşam merkezinde faaliyet gösteren derneğe giden Çakır, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

        Burada açıklamada bulunan Çakır, esas engelin insanların gönlündeki prangalarda olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Derneğin öncülüğünde Valiliğin ve diğer kurumların desteğiyle kentte çok güzel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Hem engelli kardeşlerimizin becerilerini artırmak amacıyla çeşitli kurslar düzenliyorlar hem de onların istihdamına destek sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda spor faaliyetlerdeki başarılarla ilimizin gururu oluyorlar. Birçok ailenin de çocuklarının bu anlamda yepyeni heyecanlar duymalarına vesile oluyorlar. Valilik olarak sürekli destekliyoruz. Hatta maçlarında da kendilerini yalnız bırakmıyoruz. Hepinizin takip ettiği gibi İçişleri Bakanlığımızla çok güzel bir projeye imza attık. İnşallah onun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Amacımız içerisinde yaşama dair, hayata dair, spora dair, güzelliklere dair en ufak bir enerjisi olan kardeşliğimize ulaşarak bunu yaşamasına, hayata geçirmesine fırsat sağlamak."

        Ziyarette Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpbuğa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

