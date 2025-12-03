Muş Valisi Çakır, Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Muş Belediyesi Engelliler Yaşam merkezinde faaliyet gösteren derneğe giden Çakır, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Çakır, esas engelin insanların gönlündeki prangalarda olduğunu düşündüğünü söyledi.

Derneğin öncülüğünde Valiliğin ve diğer kurumların desteğiyle kentte çok güzel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Hem engelli kardeşlerimizin becerilerini artırmak amacıyla çeşitli kurslar düzenliyorlar hem de onların istihdamına destek sağlamış oluyorlar. Aynı zamanda spor faaliyetlerdeki başarılarla ilimizin gururu oluyorlar. Birçok ailenin de çocuklarının bu anlamda yepyeni heyecanlar duymalarına vesile oluyorlar. Valilik olarak sürekli destekliyoruz. Hatta maçlarında da kendilerini yalnız bırakmıyoruz. Hepinizin takip ettiği gibi İçişleri Bakanlığımızla çok güzel bir projeye imza attık. İnşallah onun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Amacımız içerisinde yaşama dair, hayata dair, spora dair, güzelliklere dair en ufak bir enerjisi olan kardeşliğimize ulaşarak bunu yaşamasına, hayata geçirmesine fırsat sağlamak."