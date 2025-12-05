Muş Müze Müdürü Gürler, Bulanık'ta tarihi mekanları inceledi

Muş Müze Müdürü Yunus Gürler, Bulanık ilçesinde tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

Gürler, beraberindeki AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ile Esenlik köyünü ziyaret etti.

Hayırsever aileler tarafından çevre düzenleme çalışmaları yapılan tarihi Esenlik Cami'sinde incelemelerde bulunan Gürler ve Korkmaz, buradaki türbe ile diğer mekanları gezdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Gürler, "Hayırsever ailelere teşekkür diyorum. Tarihi dokuya uygun restorasyon sürecinde de yanımızda olacaklarına inanıyoruz. Burada örnek bir dayanışma görüntüsü var." dedi.

Kokmaz da "Bu eserler tüm Esenlik halkının ve bölgenin ortak değeridir. Amacımız bu tarihi yapıları gelecek nesillere sağlam şekilde ulaştırmaktır." diye konuştu.