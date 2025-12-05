Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Müze Müdürü Gürler, Bulanık'ta tarihi mekanları inceledi

        Muş Müze Müdürü Yunus Gürler, Bulanık ilçesinde tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Müze Müdürü Gürler, Bulanık'ta tarihi mekanları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Müze Müdürü Yunus Gürler, Bulanık ilçesinde tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

        Gürler, beraberindeki AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ile Esenlik köyünü ziyaret etti.

        Hayırsever aileler tarafından çevre düzenleme çalışmaları yapılan tarihi Esenlik Cami'sinde incelemelerde bulunan Gürler ve Korkmaz, buradaki türbe ile diğer mekanları gezdi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Gürler, "Hayırsever ailelere teşekkür diyorum. Tarihi dokuya uygun restorasyon sürecinde de yanımızda olacaklarına inanıyoruz. Burada örnek bir dayanışma görüntüsü var." dedi.

        Kokmaz da "Bu eserler tüm Esenlik halkının ve bölgenin ortak değeridir. Amacımız bu tarihi yapıları gelecek nesillere sağlam şekilde ulaştırmaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Esenlik Külliyesinde 8 milyon liralık dayanışma örneği
        Esenlik Külliyesinde 8 milyon liralık dayanışma örneği
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı
        Muş'ta "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı
        Bulanıklı gazetecilerden Emniyet Müdürü Arlı'ya ziyaret
        Bulanıklı gazetecilerden Emniyet Müdürü Arlı'ya ziyaret
        Trafik polisi, soğuktan elleri titreyen kuryeye eldivenlerini verdi
        Trafik polisi, soğuktan elleri titreyen kuryeye eldivenlerini verdi