        Muş Haberleri

        Muş'ta UMKE görevlileri, zorlu eğitimlerle çetin kış şartlarına hazırlanıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) yer alan sağlık çalışanları, kışın olası vakalara müdahale kapasitelerini geliştirmek için karla kaplı arazide yaptıkları tatbikatla görevlere hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:39
        Muş'ta UMKE görevlileri, zorlu eğitimlerle çetin kış şartlarına hazırlanıyor
        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki acil tıp teknisyeni, paramedik, hemşire, ebe ve doktorlardan oluşan 80 gönüllü sağlık çalışanı, en kısa sürede hastaların yardımına koşmak için UMKE çatısı altında görev alıyor.

        Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde her türlü araç ve teçhizatla donatılan sağlık çalışanları, zorlu coğrafyada fedakarca görev yaparak hastaların umudu oluyor.

        Vakalara hızlıca müdahale edebilmek için katıldıkları eğitimlerle becerilerini geliştirmeye çalışan UMKE görevlileri, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda kış tatbikatı yaptı.

        Karla kaplı arazide kilometrelerce yürüyerek kış şartlarına adaptasyonlarını artıran sağlık çalışanları, senaryo gereği hayvanlarını aramak için çıktığı bölgede kaybolan çobanı kurtararak sedyeyle ambulansa taşıdı.

        Zor şartlarda gerçekleştirilen tatbikatı başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları, olası görevlere hazır bekliyor.

        - "Her gün sahadayız ve olası vakalar için tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz"

        UMKE İl Sorumlusu Yavuz Süne, AA muhabirine, 80 sağlık personelinden oluşan UMKE görevlileriyle kışın çetin geçtiği Muş'ta insanların yardımına koştuklarını söyledi.

        Kış hazırlıkları kapsamında tatbikat yaptıklarını belirten Süne, şöyle konuştu:

        "Kışın mahsur kalan veya karlı bölgelerde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmetini aksatmadan ulaştırıyoruz. Tatbikatlarla ve eğitimlerle görevlere hazırlanıyoruz. Tatbikatımızda senaryo gereği kaybolan çobanımız kurtarıldı. İlimizde sürekli gerçekleşen bir olay. Her gün sahadayız ve olası vakalar için tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede müdahalenin daha yetkin biçimde yapılmasını sağlıyoruz. Bu tatbikat süresince 3 kilometre karda yürüdük ve bu çetin şartlarda nasıl hareket edileceğine, hangi araçların kullanılacağına dayalı da bir eğitim vermiş olduk."

        Süne, "2011 yılında Van depreminde sahada aktif olarak çalışan bir personeldim. Ambulanslarda hasta transferinde çalışıyordum. Bir vaka esnasında UMKE personelinin bir hastayı enkazdan çıkarıp bana teslim etmesi beni çok etkiledi ve o günden sonra UMKE personeli olmaya karar verdim. 2011 yılından bu yana UMKE'nin aktif bir gönüllüsü olarak Muş'ta hizmet veriyorum. İnşallah afetsiz günler geçiririz." dedi.

        - "Muş'un zorlu coğrafi koşulları bizi yıldırmıyor"

        Acil ve Afetler Birim Sorumlusu Acil Tıp Teknisyeni Ömer Lütfi Talay da ulusal ve yerel düzeyde meydana gelebilecek acil vakalar, olağan dışı durumlar ve afetlere yönelik hazırlıklarının devam ettiğini dile getirdi.

        Yaptıkları tatbikatla çetin hava koşullarına önceden hazırlandıklarını anlatan Talay, şunları kaydetti:

        "Bir acil müdahale ünitesi aracı, 4 UMKE aracı ve 80 UMKE gönüllüsüyle halkımızın hizmetindeyiz. UMKE bilindiği üzere acil tıp teknisyeni, paramedik, doktor, ebe ve diğer sağlık hizmetleri branşlarında çalışan diğer arkadaşların da görev alacağı tamamen gönüllü bir kuruluş. Arkadaşlarımızla fedakarca çalışmaya gayret ediyoruz. Muş'un zorlu coğrafi koşulları bizi yıldırmıyor. Gece gündüz elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yoruluyoruz, uykusuz kalıyoruz ama hastaya ulaştığımızda, hastanın nefes alışını, nabzını hissettiğimizde yorgunluğumuzu unutuyoruz."

        - "UMKE olarak her zaman göreve hazırız"

        Paramedik Nejat Aksoy ise 2017'den bu yana UMKE'de görev yaptığını belirtti.

        Zorda kalan bir hastaya, yaralıya en hızlı sürede ve en etkin müdahaleyi yapabilmek için UMKE'ye katıldığını ifade eden Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu müdahaleyi yapmak bizim için bir gurur meselesi. Mesleğin bize kattığı bir değer olarak görüyoruz. Bugüne kadar sınır dışında, depremde, selde, görev aldık. UMKE olarak her zaman göreve hazırız. Ne kadar yol yürüsek de zorluk çeksek de hastaya ulaştığımızda onun o sıcak tenini, nabzını hissettiğimizde çektiğimiz sıkıntıları, zorlukları unutuyoruz. İnsanlara yardımcı olmak, cana dokunmak bize gurur veriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

