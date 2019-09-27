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Rektör Polat’tan annelere destek Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet ...

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyiş içinde olan ailelere destek vererek, "Biz, Doğulu gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz. Biz, kız çocuklarının mağaralarda ne olduğu belli olmayan insanlarla bir arada yaşamasını istemiyoruz" dedi.

Rektör Polat’tan annelere destek Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: “Biz, Doğulu gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz”

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyiş içinde olan ailelere destek vererek, “Biz, Doğulu gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz. Biz, kız çocuklarının mağaralarda ne olduğu belli olmayan insanlarla bir arada yaşamasını istemiyoruz" dedi.
Diyarbakır’daki HDP binası önünde 25 günden bu yana bekleyen annelere bir destek de MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’tan geldi. MŞÜ Rektörü Polat, Hacire Akar tarafından HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan sürece sonuna kadar destek vereceklerini söyledi. Hacire anayı, Hazreti Hacer’e benzettiğini ve onun başlattığı çığlığın bölgedeki terörü bitireceğine inandığını ifade eden Rektör Polat, “Ben, Hacire anamızı Hacer anamıza benzetiyorum. Hazreti Hacer’in çığlığı tarihlere yansıdı, tarihlerde yankı buldu ve evladıyla birlikte Hazreti Hacer bütün annelerin aslında bir örneği oldu. Ben, Hacire annemizi tıpkı bu örneğe benzetiyorum. Hacire annemizin çığlığı umuyorum ki Doğu’da bütün evlerde, bütün yüreklerde, bütün kalplerde, bütün vicdanlarda yer bulacak ve bu aksiseda bölgedeki terörü Allah’ın izniyle bitirecek” dedi.

“Eli kanlı terör örgütünün kısa bir süre içerisinde yok edileceğini düşünüyorum”
2011 yılından beri bölgede görev yaptığını ve bu annelere tüm Türkiye olarak destek verilmesi durumunda eli kanlı terör örgütünün yok edileceğine inandığını anlatan Rektör Polat, “2011 yılından beri bölgede görev yapıyorum. İlk defa halk düzeyinde, anneler düzeyinde bu kadar ciddi bir haykırış, çığlığın ortaya konduğunu düşünüyorum. Bunun suiistimallerle, istismarlarla, yanlış uygulamalarla kötü bir şekilde sonuçlanmasını da doğrusu hiç arzu etmiyorum. O yüzden bölgemizde bu sese kulak veren herkesi alkışlıyorum. Buradaki annelerimize Muş’tan da 12 gün önce epey bir sivil toplum kuruluşunun katkısıyla ziyaretler oldu. Üniversitemizden de çeşitli öğrencilerimiz, velilerimiz, ailelerimiz buraları ziyaret ettiler. Bizde bu sürece sonuna kadar destek veriyoruz. Bu sesin karşılıksız kalmamasını arzu ediyoruz. Bu annelere Doğulular olarak, Batıdakiler olarak, Türkiye olarak destek verirsek, bu ülkedeki kardeşliğin ilanihaye devam edeceğini ve eli kanlı terör örgütünün kısa bir süre içerisinde yok edileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Doğulu gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz”
Son yıllarda teröre karşı başarılı operasyonlar yapıldığını belirten Rektör Polat, “Son yıllarda teröre karşı devlet düzeyinde özellikle kolluk güçleri açısından çok önemli başarılar elde edildi, bunu görmemek mümkün değil. Ancak STK düzeyinde bizim bu sürece sahip çıkarak, annelerimize sahip çıkarak oradaki feryadı vicdanlarımızda duyarak bu terörü hep birlikte bitirebileceğimizi düşünüyorum. Biz, Doğulu gençlerin dağlarda heder olmasını istemiyoruz. Biz, kız çocuklarının mağaralarda ne olduğu belli olmayan insanlarla bir arada yaşamasını istemiyoruz. Son derece kötü şartlarda, insanoğluna asla yakışmayan şartlarda yaşamasını istemiyoruz. Buradaki sosyal tesislerimizde sportif faaliyette bulunan birimlerimiz belki batıdaki birçok üniversitede yok. Biz gençlerimizin kendilerini burada gerçekleştirmelerini, buralarda bulunmalarını istiyoruz. Onların dağlarda bulacağı bir gelecek yok, bir istikbal yok. Annelerin de feryadının inşallah PKK’nın sonu olacağını düşünüyorum. Bütün yüreğimle, bütün kalbimle, bütün personelimle, bütün öğrencilerimizle aileleriyle biz bu süreci destekliyoruz. İnşallah başarılı olacağına da inanıyorum” diye konuştu.

MUŞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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