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Tarihe meraklı gelişim bozukluğu olan öğrenciye öğretmenden jest

DHA

MUŞ'ta gelişim bozukluğu olan Bilal Kaymak'a (12), sınıf öğretmeninin girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, tarih kitapları gönderdi. Başkan Uğur Ünal'ın bir de mektup gönderdiği tarih meraklısı Bilal Kaymak, "Tarih, siyaset ve bilime çok ilgim var. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gelen kitapları tek tek okuyacağım" dedi. 

MUŞ'ta gelişim bozukluğu olan Bilal Kaymak'a (12), sınıf öğretmeninin girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, tarih kitapları gönderdi. Başkan Uğur Ünal'ın bir de mektup gönderdiği tarih meraklısı Bilal Kaymak, "Tarih, siyaset ve bilime çok ilgim var. Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gelen kitapları tek tek okuyacağım" dedi. 
Hasköy ilçesine bağlı Koç Köyü'nde yaşayan Dilek-Rahmi Kaymak çiftinin gelişim bozukluğu hastası olan çocukları Bilal Kaymak, eğitimi ve okumayı çok seviyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köyünden taşımalı sistemle İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıfında okuyan Bilal Kaymak'ın tarihe olan merakı sınıf öğretmeni Sümeyye Halime Gül'ün dikkatini çekti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçen Gül, öğrencisi için kurum yayınlarından oluşan kitap gönderilmesini istedi. Öğretmen Sümeyye Halime Gül'ün talebini olumlu karşılayan Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, kitaplarla birlikte bir de mektup gönderdi. Öğretmen Gül, kitapları sınıftaki öğrencisine teslim etti. 
Tarih kitaplarını görünce büyük sevinç yaşayan Bilal Kaymak, Prof. Dr. Uğur Gül'ün mektubunu okudu. Tarih, siyaset ve bilime merak duyduğunu söyleyen Kaymak, "Tarih, siyaset ve bilime çok ilgim var. Ben de bu konuyu öğretmenlerim ile paylaştım. Öğretmenim benim ilgimi gördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçti. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, konuyla ilgili bana kitap ve mektup gönderdi. Bana gönderilen bütün kitapları tek tek okuyacağım" dedi. 
Sınıf öğretmeni Sümeyye Halime Gül ise, "Bilal, inanılmaz araştırmayı, öğrenmeyi seven bu anlamda soruların peşini bırakmayan bir öğrenci. Dolayısıyla da bu ilgisini 'nasıl yapabilir, nasıl kaybetmeden düzenleyebiliriz' diye düşündük. Devlet Arşivleriyle iletişime geçtik. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, seçkilerinden oluşan inanılmaz güzel kitaplar gönderdiler. Ama bizi onurlandıran, bu anlamda heyecanlandıran bir de başka bir hediye vardı. O da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal'ın gönderdiği mektup oldu. İçerdiği her kelime ile her satır ile Bilal'e yazılan bir mektup olmasına karşın, aslında bütün Türkiye'yi ilgilendiren çok güzel satırlara yer verilmişti bu mektupta. Dolayısıyla bir anlamda bunun gerçekten onurunu, gururunu yaşadık" diye konuştu. 
Bilal'in sınıf arkadaşı İslam Toktaş da, "Bilal bilime çok büyük bir ilgi gösteriyor. Araştırmacı bir özelliği var. Bunu gören Sümeyye hocamız da Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçti. Oradan kitaplar gönderdiler. Bilal arkadaşım ile biz arkadaşlar birlikte bu kitaplardan faydalanacağız" dedi. 

MUŞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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