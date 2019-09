Muş'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) kapsamında, 2019 TAMPMuş Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 5.9 (Mw) büyüklüğündeki deprem ve buna bağlı ikincil afetlerden oluşan senaryo, 100 personel ve 20 araç ile gerçekleştirildi. Muş Afet Müdahale Planı’nın sınandığı tatbikata, 26 hizmet grubu ve 1 destek ili tam kadro katıldı. Senaryo gereği deprem enkazı altında mahsur kalan vatandaşları için bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri hızla intikal ederken, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Enkazın altında kalan yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağlayan ekipler, bu kişilere ilk müdahaleyi yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Muş AFAD İl Müdürü Veysi As, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlandığını söyledi. As, “Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayan, kaynakların rasyonel kullanılmasını öngören, insana önem veren bir anlayış ile nerede hayat orada AFAD sloganıyla ülkemize hizmet veren büyük bir kurum olduklarını ifade etmiştir” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, tüm yapılan planların her ne kadar kağıt üzerinde kusursuz olsa da bunu bir sahada tatbik edilmesi gerektiği söyledi. Afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılanların çok önemli olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, afetlerle baş edilmediği takdirde kamu düzeninin bozulacağı belirtti.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün başkanlığında düzenlenen tatbikata Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum müdürleri ve çevre illerden gelen çok sayıda davetli katıldı.

