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Vali Gündüzöz: “30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedeceği bir serüvenin içindeler” “Gelin ve bu ...

İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla Bölgesinde operasyonların devam ettiğini belirterek, "Bunlar sonu belli olan, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedeceği bir serüvenin içindeler. Bazısını terör örgütü zorla çıkarmış, bazısı belki kandırılmış. Sonuç itibari ile yol yakınken ben nedamet içerisinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun diyorum" dedi.

Vali Gündüzöz: “30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedeceği bir serüvenin içindeler” “Gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun” “Terör örgütü uzantısı partiye de sesleniyoruz; bu hainliklerinizden vazgeçin”

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla Bölgesinde operasyonların devam ettiğini belirterek, “Bunlar sonu belli olan, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedeceği bir serüvenin içindeler. Bazısını terör örgütü zorla çıkarmış, bazısı belki kandırılmış. Sonuç itibari ile yol yakınken ben nedamet içerisinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun diyorum” dedi.
Muş Valisi Gündüzöz, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Operasyonları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma ve emniyet teşkilatının 7 gün 24 saat ve 4 mevsim 365 gün esasına dayalı olarak operasyon yaptığını ifade etti.

“Kış geldi operasyona ara vereli’ yok artık”
Operasyonların kış aylarında da sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Gündüzöz, “Kış geldi operasyona ara verelim yok artık. Bunların sonuçlarını alıyoruz. Yine teknolojik imkanları azami seviyede kullanan, istihbarat paylaşımını azami düzeye çıkaran jandarma, emniyet ve milli istihbarat teşkilatının eş zamanlı istihbarat değişiminde bulunduğu bir yapı içerisindeyiz ve bunun sonuçlarını aldık. Almaya da devam ediyoruz” dedi.

“Gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun”
Dağdaki teröristlerin aç olduğunu ve 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybettiklerini işaret eden Vali Gündüzöz, “Dağdaki teröristler aç. Bunlar sonu belli olan, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedeceği bir serüvenin içindeler. Bazısını terör örgütü zorla çıkarmış, bazısı belki kandırılmış. Sonuç itibari ile yol yakınken ben nedamet içerisinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun diyorum. Yoksa sonu işte maalesef genç yaşında bir hiç uğruna hayatlarını vermek oluyor. Anne, babalara da tabi bu üzüntü oluyor” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü uzantısı partiye de sesleniyoruz; bu hainliklerinizden vazgeçin”
“Terör örgütü uzantısı partiye de seslene vali Gündüzöz, “Bu hainliklerinizden vazgeçin. Onların legal görünümlü bir takım örgütlerine de sesleniyoruz; hainliklerinizden vazgeçin. Bu milletin artık sabrı kalmadı. Diyarbakır’da annelerin feryadını tüm Türkiye, tüm Dünya duyuyor ama hainler duymama konusunda ısrarcılar. Terör, Türkiye Cumhuriyeti’nin gündeminden çıkacak. Teröre destek olan şehir içerisindeki yapıları da silinip gidecekler. Bu konuda irademiz tamdır. Hiçbir konuda taviz verilmeyecek. Bu terörist kimlikli insanların sıfatı şu anda taşıdıkları ne olursa olsun karşılığında devletin hukukunu görecekler ve tavizsiz bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

MUŞ

29 Eylül 2019 Pazar

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