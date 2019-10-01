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Başkan Asya’dan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ mesajı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya’dan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Ekim ayının ilk haftası kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Diyanet İşleri Başkanlığı, ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında ‘Camiler Haftası´ olarak ilan etmiş, o zamandan itibaren bu hafta ‘Camiler Haftası’ olarak kutlamıştır. Ancak camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Sadece camiye gelen cemaatle yetinmemiş, görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstermiş, onların dertleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu ayrıntı göz önüne alınarak 2003 yılından bu yana, bu hafta ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ olarak kutlamaktadır. Din görevlilerimizin hatırlanmasını bir hafta ile sınırlı tutmuyoruz. Malum ilimize hizmet etmek için hep bir çalışma içerisinde olduğumuz için, toplumun manevi dünyasının önemli şahsiyetleri olan sizlerle sürekli görüşme fırsatı bulamıyoruz. Onun için bu haftayı önemsiyoruz. Din adamlarımız, toplumu doğru yola yönlendiren büyüklerimizdir. Toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerinin yeşermesinde ve güçlenmesinde en büyük etken, kıymetli din görevlilerimizdir. Onların duaları ile ilimizin kalkınması ve gelişmesi için girdiğimiz bu yolda daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın özelde ilimize, genelde bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, ilim ve irfan yolunda din görevlilerimizin başarılı hizmetler yapmalarını diliyorum” dedi.

MUŞ

01 Ekim 2019 Salı

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