Muş’ta pancar alım kampanyası başladı

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. pancar alım kampanyasına başladı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. "38. Dönem Pancar Alım Kampanyası"na çiftçilerin pancarlarını fabrikaya teslim etmesiyle başladı. Pancar analiz ünitesi önünde düzenlenen törende konuşan Fabrika Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, 38. pancar kampanyası döneminde bin 516 çiftçiden 230 bin ton sözleşmeli şeker pancarı alacaklarını ifade etti. Bin 516 pancar üreticisinin 38 bin dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği ve yaklaşık 230 bin ton şeker pancarının Muş ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira girdi sağlayacağını ifade eden Gündoğdu, “Fabrikamız bu sene geçmiş yıllardaki gibi bugün 38. dönem pancar alımına başladı. Fabrikamız bu yıl bin 516 çiftçimizin 38 bin dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği 230 bin ton fireli pancarını tesellüm edecek. Bundan 200 bin ton pancar işleyerek 29 bin ton şeker, 80 bin ton küspe, 8 bin ton melas üreteceğiz ve ilimize 300 milyon lira katma değer sağlamış olacağız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından fabrikaya ilk pancar teslim eden 6 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.

Fabrikaya pancarını teslim eden ve hediyesini alan Tabanlı köyü sakinlerinden Fethi Toplu ise, bu yıl hava şartlarının iyi gitmemesine rağmen kararlı bir şekilde pancarını ürettiğini ve fabrikaya teslim ettiğini söyledi.

Törene fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.

MUŞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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