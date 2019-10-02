Muş’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası

İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermelerini istedi.

Muş’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası kapsamında sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermelerini istedi.
Valilik önünde öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıtan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler eşlik etti. İstasyon Caddesi’nde seyir halindeki sürücüleri durdurarak trafik konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunan Vali Gündüzöz, emniyet kemeri takmalarını, trafik kurallarına uymalarını isteyerek broşür dağıttı.
Daha sonra çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanan Vali Gündüzöz ve beraberindekiler yolun karşısına geçti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Türkiye’de aynı saatte hem vilayetlerde hem ilçelerde vali ve kaymakamların riyasetinde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyasının başladığını söyledi. İl protokolü ve öğrencilerle birlikte “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliğine katıldıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Okullar açıldı. Yaya geçitlerinde de yaya önceliği artık mevzuatımızın bir parçası. Yaya geçitlerine bir farkındalık oluşturmak, okulların açıldığının tekrar hatırlatılması ve yaya önceliğindeki farkındalıkta bu eğitim sezonu münasebetiyle çocuklarımızın daha iyi korunması, kazaların önlenmesi açısından böyle bir etkinlik yaptık” dedi.

MUŞ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:03
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması
YEREL HABERLER Bulanık'ta, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” ...
Vartolu öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Vartolu öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
Muş’ta pancar alım kampanyası başladı
YEREL HABERLER Muş’ta pancar alım kampanyası başladı
Muş Belediye Spor gümbür gümbür geliyor
YEREL HABERLER Muş Belediye Spor gümbür gümbür geliyor
Başkan Asya, yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Asya, yaşlıları unutmadı
AK Parti Muş İl Başkanı Yatkı Bulanık'ta
YEREL HABERLER AK Parti Muş İl Başkanı Yatkı Bulanık'ta
Muş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Varto için endişelendiren deprem açıklaması Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Dr. İskender Dölek: “Türkiye topraklarının yüzde 90’ından fazlası deprem bölgesi” “Fay kırılmamışsa; Muş’ta, özellikle Varto’da sürenin dolduğu, buna bağlı olarak da burada riskin arttığı şeklinde bir yorum yapılabilir” “5.8 bir depremden sonra hasarlı binaların olması anormal bir durumdur”
YEREL HABERLER Varto için endişelendiren deprem açıklaması Muş ...
Başkan Asya’dan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ ...
MŞÜ’de öğrenci sayısı 9 bin 500’e ulaştı
YEREL HABERLER MŞÜ’de öğrenci sayısı 9 bin 500’e ulaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X