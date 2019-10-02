Muş’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası kapsamında sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermelerini istedi.

Valilik önünde öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıtan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler eşlik etti. İstasyon Caddesi’nde seyir halindeki sürücüleri durdurarak trafik konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunan Vali Gündüzöz, emniyet kemeri takmalarını, trafik kurallarına uymalarını isteyerek broşür dağıttı.

Daha sonra çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanan Vali Gündüzöz ve beraberindekiler yolun karşısına geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Türkiye’de aynı saatte hem vilayetlerde hem ilçelerde vali ve kaymakamların riyasetinde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyasının başladığını söyledi. İl protokolü ve öğrencilerle birlikte “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliğine katıldıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Okullar açıldı. Yaya geçitlerinde de yaya önceliği artık mevzuatımızın bir parçası. Yaya geçitlerine bir farkındalık oluşturmak, okulların açıldığının tekrar hatırlatılması ve yaya önceliğindeki farkındalıkta bu eğitim sezonu münasebetiyle çocuklarımızın daha iyi korunması, kazaların önlenmesi açısından böyle bir etkinlik yaptık” dedi.

MUŞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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