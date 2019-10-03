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Muş Belediyesi sayesinde çocuklar doyasıya eğlendi

İHA

Muş Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği 'Parkta Eğlence Var' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Muş Belediyesi sayesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Muş Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği ‘Parkta Eğlence Var’ etkinliği yoğun ilgi gördü.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerle güzel çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, sıcak geçen sonbahar akşamlarını fırsat bilerek çocukların eğleneceği bir program düzenledi. Geçen yıl yapılarak hizmete sunulan Göletli Park’ta gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu. Aileleri ile etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan gösterilerle unutulmaz bir gün yaşadılar.
Etkinlik alanına gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, çocukların yoğun sevgisi ile karşılaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Asya, onlara bizzat çeşitli ikramlarda bulunarak sevindirdi.
Burada toplanan çocuklara ve ailelerine hitap eden Başkan Asya, “56 bin metrekare alan üzerine bu parkımızı inşa etmeye başlarken böyle bir mutlulukla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Yeşilyurt, 15 Temmuz, Yeşilce mahallelerimiz ile birlikte şehrinizin tamamına hitap eden böylesi güzel bir parkı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün de burada ilk etkinliğimizi icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Mutlulukları ile parkımızı şereflendiren çocuklarımıza selam olsun. İnsan odaklı hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunmanın gayretindeyiz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerinizi bundan sonra daha da sıklaştıracağız. Bugün burada çocuklarımız için hazırlanan gösterimleri her mahallede yapmak üzere programlar yapacağız. Hep mutlu mesut olmanız en büyük temennimizdir. Altyapısı, üstyapısı, parkı, bahçesi, yolu, kaldırımı ile bu şehri sizlerle birlikte inşa ederek ihya edeceğiz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin” ifadelerini kullandı.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından etkinlik çocuklar için hazırlanan gösterilerle devam etti.

MUŞ

03 Ekim 2019 Perşembe

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