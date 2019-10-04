Vali Gündüzöz’den Varto’ya ziyaret

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, Varto ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile ilk olarak Varto Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlık binası önünde Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, hakim ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan ile kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Gündüzöz; daha sonra makama geçti. Burada Kaymakam Ertuğrul Avcı’la bir süre görüşen Vali Gündüzöz; ardından hakim ve savcıları, İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Özel Hareket Merkezi Karakolunu ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü.

MUŞ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:44

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