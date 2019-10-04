36 yıl hapisle aranan hükümlü, drone kullanılarak yakalandı

İZMİR´de Sinan Akyay´ın kan davası yüzünden öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle yargılanıp 36 yıl hapis cezası alan firari sanık Nevzat Karakaya (56), 8 yıl sonra, Muş´un merkeze bağlı Güzeltepe köyünde drone ile havadan yeri belirlenip, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde 2011 yılında, Akyay ve Karakaya ailelerinin çocukları kavgaya karıştı. Kavgaya yetişkinler de dahil oldu. Olayda Şakir Karakaya (25) öldü. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Süleyman Akyay (60) tutuklandı. Olayın ardından Süleyman Akyay'ın oğlu Sinan Akyay, İzmir'e taşındı.

Şakir Karakaya'nın yakınları intikam almak için Sinan Akyay'ın peşine düştü. Karakaya ailesinden bazı kişiler, Facebook'tan kadın isimleriyle sahte hesap açarak Sinan Akyay ile yazışmaya başladı. Bu kişiler, Sinan Akyay'ı buluşmak için Bornova ilçesi Işıkkent semtine davet etti. Üzerlerine kara çarşaf giyen şüpheliler, buluşma yerine gelen Sinan Akyay'ı silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili Ramazan ve Ömer Karakaya tutuklandı, kuzenleri G.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Nevzat Karakaya ise yakalanamadı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Ramazan ve Ömer Karakaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. G.S. ise yardım ve yataklıktan 6 ay hapis cezası aldı. Firari sanık Nevzat Karakaya ise 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek´ ve `tehdit´ suçlarından 36 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

2016'DA YAKALANMASINI YAKINLARI ENGELLEDİ

Güvenlik güçleri Nevzat Karakaya'nın 2016 yılında köyünde olduğu belirlendi. Köye giden jandarmaya mukavemet eden yakınları, Nevzat Karakaya'nın kaçmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya'nın yine köye geldiği bilgisine ulaştı. Köyü takibe alan ekipler, Karakaya'nın kaldığı evi belirlemek için drone uçurdu. Drone kamerasından gelen görüntülerle firari Nevzat Karakaya'nın saklandığı ev belirlendi. Eve baskın yapan jandarma Karakaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Nevzat Karakaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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