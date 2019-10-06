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Muş'ta ceviz hasadına başlandı 600 ton cevizden 15 milyon TL gelir bekleniyor

İHA

Muş'ta bin 600 dekarlık alandaki ceviz ağaçlarında yılın ilk hasadına başlanırken, 15 milyon TL gelir bekleniyor.

Muş'ta ceviz hasadına başlandı 600 ton cevizden 15 milyon TL gelir bekleniyor

Muş’ta bin 600 dekarlık alandaki ceviz ağaçlarında yılın ilk hasadına başlanırken, 15 milyon TL gelir bekleniyor.
Muş’un Cevizlidere, Bahçeköy, Dilimli ve İnardı köylerinde bu yıl ilk ceviz hasadına başlandı. Ceviz hasadına başlayan aileler, elde ettikleri cevizler ile geçimlerini sağlıyorlar. Merkeze bağlı Cevizlidere köyünde günde 250 ile 300 kilogram arasında ceviz hasadı yapan aileler, ceviz veriminin her yıl düştüğünü ifade ettiler.
Ceviz üreticisi Celal Uygur, babadan kalma ceviz üretimine büyük bir heyecanla başladıklarını belirterek, rakım ve iklimin ceviz üretimine elverişli olduğunu, bundan dolayı da verilen desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. 130 hanelik 700 nüfuslu köyün sonbaharda geçim kaynağının cevizden sağlandığını, ancak bu sene geçen yıllara göre verimin düştüğünü kaydeden Uygur, “Köyümüzde binlerce ceviz ağacından yaklaşık 20 ton ceviz hasadı bekliyoruz. Şu anda hasadına başladık, yaklaşık 20 gün sürecek ve burada hasadı yapılan cevizleri hem değişik illere gönderiyoruz hem de şehir merkezinde toptan ve kilo işi satışa sunacağız. Şu anda da yoğun bir talep var. Ancak bölgeye kışın çok fazla kar düştüğü ve dondurucu soğuk hüküm sürdüğünden dolayı ceviz ağaçlarımız kuruyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bu konuda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Fide ve aşı desteği bekliyoruz” dedi.
Çiftçilerden Güldane Uygur ise, sabah erken saatlerde ceviz hasadına başlayarak akşam geç saatlere kadar topladıklarını belirterek, “Bizim özellikle sonbahar aylarında geçim kaynağımız ceviz. Elde ettiğimiz cevizlerle geçimimizi sağlıyoruz. Bu açıdan günde yaklaşık 250300 kilo civarında ceviz topluyoruz. Cevizden elde ettiğimiz gelirle ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Burada binlerce ceviz ağacı var. Ama daha verimli bir mahsul almak için devletimizin bize katkı sağlamasını istiyoruz” diye konuştu.
Hasatla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, çiftçiler tarafından bu yıl bin 600 dekar alanda 600 ton ceviz elde edilmesi beklendiği ve kente yaklaşık 15 milyon lira girdi sağlanacağı kaydedildi.
Öte yandan, Muş İl Özel İdare kaynaklarıyla ceviz üreticilerine 8 bin 500 fide dağıtımı yapıldığı öğrenildi.

MUŞ

06 Ekim 2019 Pazar

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