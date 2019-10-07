Muş’ta 1993 yılında terör örgütü PKK’nın eylemleri nedeniyle köylerinden büyükşehirlere göç eden vatandaşlar; huzur ve güven ortamının yanı sıra devlet yatırımlarının artmasıyla birlikte köylerine dönmeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı operasyonların ardından bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, devletten destek alarak meyveciliğe ağırlık verdi. Özellikle terör mağduru köylere hizmet ağırlığı veren Muş İl Özel İdaresi; yol, su, altyapı ve köy içi kilitli parke taşı çalışmalarıyla yaşam alanlarını geliştiriyor. İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle köylere meyve ağacı fidanları dağıtılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.



“130 hane tekrar köylerine dönüş yaptı”

Merkeze bağlı Üçevler bölgesinde 9 köy ve 22 mezrada vatandaşların 1993 yılındaki terör olayları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvelik güçlerinin istikrarlı operasyonları sonucu bölgenin tamamen terörden arındırıldığını ve bölge olarak alan hakimiyetinin kazandırıldığını söyledi. Terör nedeniyle kendi köy ve mezralarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlara devlet yatırımlarıyla dönme fırsatı doğduğunu anlatan Yentür, “Merkezden yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köyünde yaşayan vatandaşlarımız terör nedeniyle göç ettiler. Bölgede huzurun ve güvenin sağlamasıyla birlikte 130 hane tekrar köylerine dönüş yaptı. Özel idare olarak yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak köydeki yolların bakım ve onarımını yaptık. İçme suyu sorununu giderdik” dedi.



“75 milyon TL’lik yatırımla yol, su ve altyapı hizmetleri gerçekleştirdik”

Vatandaşların kendi köy, mezra ve yaylalarına dönmesi için 75 milyon TL’lik yatırım yapıldığını anlatan Genel Sekreter Yentür, “Vatandaşımızın kendi köyüne, kendi mezrasına ve yaylasına daha rahat ve huzurlu bir şekilde dönmesi için bu yıl 75 milyon TL’lik yatırımla yol, su ve altyapı hizmetleri gerçekleştirdik. Daha önce terör nedeniyle büyük kentlere göç eden birçok vatandaşımız dönüş yaptı ve dönüşler devam ediyor. Biz özel idare olarak köylerimize bu hizmetleri götürdükten sonra bu vatandaşlarımız tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayacaklardır” diye konuştu.

1993’te terör olayları nedeniyle göç eden ve yıllar sonra köyüne dönüş yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Cevizlidere köyü sakinlerinden Menduh Uygur ise “1993 yılında PKK terör örgütü olayları nedeniyle köyümüz tamamen boşaltıldı. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar soncu bölge tamamen terörden arındırıldı. Cevizlidere köyünden göç eden 130 hane ve 700 nüfus köyümüze dönüş yaptık. Biz, köyümüzde hayvancılık ve meyvecilik yaparak nefes alıyoruz. Şu anda yolumuz asfalt, evlerimize şebeke suyu getirilmiştir. Bu açıdan devletimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezlerinde bunaldığını ve köye gelerek huzur bulduğunu belirten Güldane Uygur da, “Biz daha önce şehre göç ettik. Ancak uzun süre kaldıktan sonra tekrar köyümüze dönüş yaptık. Hayvancılık ve tarımla geçimimizi sağlıyoruz. Şehirde uzun süre kalmamıza rağmen bir türlü şehir hayatına alışamadık. Çünkü buranın havası güzel, yoğurdumuzu, yağımızı, peynirimizi yapıyoruz. Burada yeni ev yaptık. Hayvancılık ve meyvecilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

MUŞ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:47

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