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Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi

İHA

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan kız Kur'an kursu inşaatında İncelemelerde bulundu.

Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan kız Kur'an kursu inşaatında İncelemelerde bulundu.
Varto ilçesinde 1966 yılında yaşanan depremden sonra Gümgüm Mahallesi'nde inşa edilen ve atıl durumda bulunan Kur'an kursu binasının yıktırılarak yerine yeniden yapılan yatılı kız Kur'an kursu binası inşaatı devam ediyor. Gıyasettin Bingöl'ün, babası Hacı Şemsettin Bingöl adına yaptırdığı Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Ertuğrul Avcı, ilgililerden bilgi aldı. Varto ilçesi için hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak emeği geçen iş insanı Giyasettin Bingöl’e de teşekkür eden Avcı, ilçeye daha güzel hizmetlerin getirilmesi için Vartolu iş insanlarına da çağrıda bulundu.
İlçe Müftü Vekili Seyfettin Ataman ise, hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından yapımı üstlenen 50 kişilik yatılı kız Kur'an kursunun inşaatının 4 katına yaklaştıklarını belirterek, “İlçe Kaymakamımız Ertuğrul Avcı Bey, Diyanet İşleri Bakanlığımıza bağlı olarak yapılan Hacı Şemsettin Bingöl Yatılı Kız Kur’an Kursu inşaatımıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendisi de elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Kendisine saygılarımızı sunarız” dedi.

MUŞ

08 Ekim 2019 Salı

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