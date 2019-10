Muş Belediyesinden ‘4 Mevsim Muş’ temalı ödüllü fotoğraf yarışması

Muş Belediye Başkanlığı görsel bir arşiv oluşturmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak için ‘4 Mevsim Muş’ temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Muş Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Muş’un eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak için Muş Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başladı. Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya 18 yaşından büyük herkes 23 Aralık 2019 Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek. Tek kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları içinde Muş il sınırları içinde çekilmiş olacak.

Jüri üyeliğini İzzet Keribar, Ersin Alok, Gülnaz Çolak ve İbrahim Demirel gibi duayen fotoğraf sanatçılarının yapacağı yarışmada; birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, 3 adet mansiyon için her birine 500 TL ve 50 adet sergileme için her bir esere 200 TL ödül verilecek.

Katılım şartlarının https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adresinde yer aldığı yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyahbeyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon ya da sergilemeye değer eserler arasında da seçilebilir. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar başvuruların yapılacağı yarışmanın sonuçları 31 Aralık 2019 Salı günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından uygun bir tarihte sergi ve ödül töreni düzenlenecek.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm fotoğraf sanatçılarını ilk defa düzenledikleri ‘4 Mevsim Muş’ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasına katılmaya davet etti. Muş Belediyesi olarak toplumun her kesimine hitap edecek hizmetler üretmenin gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, “Altyapı, üstyapı, temizlik, park ve bahçe gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak etkinlikler ve faaliyetlerde de bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Muş’un görsel bir arşivini oluşturmak ve tanıtımına katkı sağlamak için ilk defa belediye bünyesinde ulusal bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Bu sayede, lalesi, ovası, tarımı ve hayvancılığı ile bilinen ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, turistik yerlerini, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek; kentin tanınmasını sağlamak, fotoğraf sanatına katkıda bulunurken Muşlu olma bilincinin vurgulanmasını amaçlıyoruz. Bu vesile ile tüm fotoğraf sanatçılarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Umarım amacımız doğrultusunda bir sonuç elde ederiz” dedi.

