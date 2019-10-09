Vali Gündüzöz: “Alparslan-2 Barajı, 3 milyar lirayı bulan bir yatırım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Gündüzöz: “Alparslan-2 Barajı, 3 milyar lirayı bulan bir yatırım”

İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yapımı devam eden Alparslan2 Barajı'nın 3 milyar TL'yi bulan bir hizmet olduğunu ve sulama kanallarının da tamamlanmasıyla Muş'u kimsenin tutamayacağını ifade etti.

Vali Gündüzöz: “Alparslan-2 Barajı, 3 milyar lirayı bulan bir yatırım”

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yapımı devam eden Alparslan2 Barajı’nın 3 milyar TL’yi bulan bir hizmet olduğunu ve sulama kanallarının da tamamlanmasıyla Muş’u kimsenin tutamayacağını ifade etti.
Varto karayolunun 35. kilometresinde gövde inşaatı yükselmeye devam eden ve 2020 yılında su tutmaya başlayacak olan Alparslan2 Barajı’nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Murat Nehri üzerine kurulan barajın tamamlanmasıyla hem enerji üretimi hem içme suyu hem de bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanması bekleniyor.
Yapımı devam eden çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Alparslan2 Barajı’nın 3 milyar lirayı bulan bir yatırım olduğunu söyledi. Gündüzöz, “Bizim ilimiz tarım sektörünün ağırlıklı olduğu bir il. Hem hayvancılık hem de diğer tarım alanlarında önemli potansiyele sahibiz. Bin 700 kilometrekarelik Muş Ovası, bunun yukarısında Bulanık Liz ve Malazgirt ovalarıyla 2 bin 800 kilometrekarelik büyük bir ova potansiyeli var. 8 bin 300 kilometrekarelik il hudutlarının yaklaşık üçte biri ova. Meraları, yaylaları, otlakları da katarsak biz aslında hayvancılık potansiyeline ve hayvancılığı geliştirecek ot ve yem bitkileri potansiyeline sahip bir iliz” dedi.
Alparslan2 Barajı’nın kendi seyrinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Vali Gündüzöz, “Baraj bittikten sonra sulama kanalları da yapılacak. Sulama kanalları yapıldığı zaman ilk etapta 400 milyonluk bir yatırım gerektiriyor. Toplamda 3 milyar lirayı bulan bir yatırım. Burada sulu tarım zaten var ama yeterli değil. Belli ölçüde açılacak, o zaman Muş’u kimse tutamaz. Zaten Çukurova’da 1950 yılına kadar Seyhan Barajı ve diğer barajlar bitene kadar aslında potansiyelini fazla kullanabilmiş bir ova değil. Ama bakın şimdi Türkiye’yi doyuran en önemli ovalardan biri. Bunlar peşi sıra gelecekler ve bu yatırımlar bittiğinde Muş gerçekten hak ettiği tarım ve hayvancılık noktasına ulaşmış olacaktır” diye konuştu.

MUŞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:49
  • GÜNEŞ 06:10
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesinden ‘4 Mevsim Muş’ temalı ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden ‘4 Mevsim Muş’ temalı ödüllü ...
Varto’da 7 bin öğrenciye giyim yardımı
YEREL HABERLER Varto’da 7 bin öğrenciye giyim yardımı
Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması
YEREL HABERLER Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması
Gazetecilerden Kaymakam Avcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Gazetecilerden Kaymakam Avcı’ya ziyaret
Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı, Kur’an kursu inşaatını denetledi
Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı
Varto’da veli toplantısı
YEREL HABERLER Varto’da veli toplantısı
Teröre ait izlerin silindiği köylere geri dönüş Huzur ve güvenin sağlanmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, devletten destek alarak meyveciliğe ağırlık verdi
YEREL HABERLER Teröre ait izlerin silindiği köylere geri dönüş Huzur ...
Muş’ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Muş’ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
Muş´un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu
YEREL HABERLER Muş´un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X