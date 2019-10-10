Muş’ta “Millet Bahçesi” çalışması Muş Şehir Stadyumu’nun yerine ‘Millet Bahçesi’ geliyor

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, il merkezi ve Malazgirt’te iki ‘Millet Bahçesi’ yapımına başlanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun talimatıyla illerimizde yeşil alanı arttıran, insanımızın hava alacağı, gençlerimizin enerjisini boşaltacağı ve çok güzel dizayn edilmiş Millet Bahçeleri yapılıyor” dedi.

Muş’ta yapımına başlanacak olan ve ihalesi gerçekleştirilen “Millet Bahçeleriyle” ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, gençlerin nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturacaklarını ifade etti. Yeşil alanların artacağına işaret eden Vali Gündüzöz, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun talimatıyla illerimizde yeşil alanı arttıran, insanımızın hava alacağı, gençlerimizin enerjisini boşaltacağı ve çok güzel dizayn edilmiş Millet Bahçeleri yapılıyor. Bu konuda da Muş’ta ve Malazgirt’te bir Millet Bahçesinin daha küçüğü yapım aşamasında, bitmek üzere. Tarihi Malazgirt tören alanında Milli Parkı’nın hemen yanında. Şimdi de Muş Şehir Stadyumu’nun olduğu çevrede, Muş merkezde Millet Bahçesi yapılacak. Dolayısıyla Muş bu anlamda da önemli bir mesafe kat edecek. Güzel bir proje, TOKİ tarafından uygulanıyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız uyguluyor. Bunun hemen yanında da ikinci etap için Bakanımız talimat verdiler. Eski kapalı spor salonlarının yerine bir tane kapalı spor salonu yapılıp, gençlerin Millet Bahçesi içerisinde sportif aktivite yapma şansı da olacak” dedi.

MUŞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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