Kaymakam İlidi’den Müdür Tunçel’e ziyaret

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle tanışmanın ardından eğitim öğretimle ilgili bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürlerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Kaymakam İlidi, eğitim konusunun kendisinin öncelik konusu olduğunun altını çizdi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise, Kaymakam İlidi'ye teşekkür etti.

MUŞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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