Müdür Engin’den, Milli Eğitim Vakfı Fatih ortaokuluna ziyaret

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Vakfı Fatih Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muş Milli Eğitim Müdürün Emin Engin, Milli Eğitim Vakfı Fatih Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul müdürü Aydın Güngör’den okul hakkında bilgi alan Müdür Engin, öğretmenler ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerde bulunarak 2023 eğitim vizyonu kapsamında başarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Engin, eğitim ile ilgili fikirlerini dinledi.

MUŞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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