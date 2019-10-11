Öğrenci ve öğretmenler, beldelerini baştan sona temizledi

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MUŞ merkeze bağlı Konukbekler beldesinde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile beldelerini baştan sona temizledi. Birbirleriyle yarışan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 50 poşet çöp topladı.

Muş'a 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler Beldesi´nde, Konukbekler İlk ve Ortaokulu, `değerler eğitimi´ kapsamında, çevre temizliği etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği çöp poşetleriyle belde sokaklarına gitti. 400'ü aşkın öğrenci, öğretmenleriyle birlikte cadde ve sokaklardaki çöpleri tek tek topladı. Birbirleriyle yarışır gibi cadde ve sokakları gezen öğrenciler, sigara izmaritinden, naylon poşet, gıda ambalajına varana kadar 50 poşet çöp topladı. Öğrencilerin topladığı çöpler, Konukbekler Belediyesi'ne ait araca konularak belde çöplüğüne götürüldü.

Konukbekler Belde Belediyesi Başkanı Bahri Fırat, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ikramda bulundu. Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız, "Öğrenci, idareci ve öğretmenleriyle birlikte değerler eğitimi kapsamında, çocuklarımızla temizlik projesi kapsamında beldemizi temizledik. Amacımız; çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak. Temiz bir çevre bırakmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencileriyle çöp toplayan öğretmenlerden İlhan İpek ise "Ellerimizdeki çöp poşetleriyle, beldemizdeki çöpleri topladık. Toplanan çöpleri, Konukbekler Belde Belediyesi önüne getirerek, çöp aracına teslim ettik" diye konuştu.

Konukbekler Ortaokulu öğrencilerinden Berfin Kaya da çevre temizliğinin önemini vurgulayarak herkesi çevre temizliğine dikkat etmeye çağırdı.



MUŞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

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