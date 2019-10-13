Vali Gündüzöz Şenyayla üs bölgesini ziyaret etti

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Muş Valisi Doç. Dr. İlke Gündüzöz, Şenyayla Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte Şenyayla Üs Bölgesini ziyaret ederek bölgede devam eden faaliyetleri inceledi. Üs bölgesinde görevli askeri erkan tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MUŞ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:52

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