Muş Belediyesinden öğrenciler için kent gezisi

Muş Belediyesi, bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin kente adaptasyonunu sağlamak, tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla belirli periyotlarda şehir turu düzenliyor.

Toplumun her kesimine hitap eden faaliyetler gerçekleştirmeye devam eden Muş Belediyesi, ilk defa kente gelen öğrencilerin şehri tanımalarını kolaylaştırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı görevliler yeni öğrencilere Muş’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri gezdiriyor. Görevliler bu geziler sırasında Muş hakkında genel bilgiler vermekle birlikte Muş Belediyesi tarafından hizmete sunulan projeleri de anlatıyor.

Yukarı Çarşı diye adlandırılan bölgeden başlatılan gezide ilk olarak Muş Belediyesi tarihi hizmet binası, Alaattin Bey Cami, Ulu Cami, Karasu Hamamı, Hacı Şeref Cami, Yıldızlı Han, Müştak Baba Türbesi gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi. Daha sonra Kale Parkı’na çıkan öğrenciler, Muş Belediyesi tarafından yapılan Kültür Evi ve Kale Surunu gezerek bol bol fotoğraf çektirdiler. Buradaki gezide öğrencilere ikram molası verilirken genel bilgiler de aktarıldı.

Daha sonra şehir merkezine doğru hareket eden öğrenciler; sırasıyla Göletli Park, Ahmedi Hani Parkı, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ile tarihi Murat Köprüsünü ziyaret etti.

Tanıtım turuna katılan öğrenciler, Muş Belediyesi tarafından düzenlenen gezinin Muş’u ve tarihi mekanları tanımaları açısından çok faydalı olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Feyat Asya’ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler.

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