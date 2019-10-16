Kaymakam İlidi’den sanayi esnafına ziyaret

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafla bir araya gelerek çay içip sohbet etti. Sanayi esnafının dertlerini dinleyen İlidi, "Yaklaşık üç aydır Bulanık ilçesinde göreve başladım. Maksadım o ki sanayi esnafını ziyaret edip, tanışıp, sıkıntılarını ve taleplerini yerinde dinleyip dertlerine çare bulmaktır. Bu ilçenin gelişmesi için elimizden gelen bütün çabaları göstereceğiz. Kapım her zaman sizlere açıktır. İlçeyi yaşanabilir kılmak için bütün çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürüteceğiz" dedi.

Esnafın sorunlarını da dinleyen İlidi, daha sonra sanayi sitesinden ayrıldı.

MUŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

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