Öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı

– Muş’un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü, 15 Ekim Dünya El Yıkıma Günü dolayısıyla çocuklara el yıkamanın önemini ve nasıl el yıkamaları gerektiğini anlattı.

Bulanık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal, Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Şule Şimşek, Hemşire Bayram Şardağ, Hemşire Remziye Baydemir ve Çevre Sağlık Teknisyeni Naime Kaplan, okulları ziyaret ederek öğrencilere el yıkamanın önemini ve doğru yöntemle ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlattı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal, günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan ellerin, bulaşıcı hastalık etkenlerini taşıyabildiğini; soğuk algınlığı, grip, sarılık, ishal yapan mikroorganizmaların, eller aracılığıyla ağız, burun ve gözlere bulaşarak vücuda yayıldığını ve çocukların bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle daha kolay hasta olduklarını belirtti. Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal, “Bugün hem okullarımızda hem de hastanemizde el yıkamayı çocuklarımıza ve hastalarımıza uygulamalı olarak gösterdik. Enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıkları çok önemli. El yıkamak önemli, birçok hastalıktan, birçok mikroptan bizi koruyan bir yöntem ve maliyeti en ucuz olan bir yöntem. Bu nedenle ellerimizi 40 50 saniye sabun ve bol suyla yıkamalıyız. Bizi grip, nezle gibi hastalıklardan tutunda ölümcül hastalıklara kadar birçok hastalıktan koruyucu bir yöntem. Bu yüzden ellerimizi yıkayalım diyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında bilgilendirme panolarına el yıkama ile ilgili afişler asılırken, öğrencilere de bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

MUŞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.