Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu

– Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve beraberindeki emniyet personeli, 125. İlköğretim Okulu Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelerek kitap hediye ettiler.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla ilçe merkezindeki 125. Yıl İlköğretim Okulu kütüphanesine kitap desteğinde bulundular. Amaçlarının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, “Bu klasik kitapları sizlere dağıtmaya geldik. Eğitiminize bir katkı sağlamak için, sizlerin daha iyi bir yerlere gelmeniz için, daha iyi okullarda okumanız için bu kitapları dağıtmaya geldik. Muş İl Emniyet Müdürlüğü olarak Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sizlere bu kitapları getirdik. Sizler de mutlaka okuyacaksınız. Bu kitaplar sizin gelişiminizde çok önemli olacak. Bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap en iyi dosttur" dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Neslihan Akıllı ise, “Amacımız sizleri kütüphane ve kitap ile kaynaştırmaktır. Bu kitapları okudukça bizleri hatırlarsınız'' diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral ise, Muş Emniyet Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Bu kitapları her okuduğumuzda polislerimizi hatırlarız. Polis arkadaşlarımızı örnek alarak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere kitaplar tanıtıldı.

MUŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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