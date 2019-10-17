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Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp döşenmesi teknik olarak mümkün değildi”

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp döşenmesi teknik olarak mümkün değildi”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Muş Belediyesi tarafından 2 yıldır yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi kazı ve döşemeleri hızlandıran ekipler, yoğun olarak kullanılan güzergahlardaki çalışmaları bir an önce bitirmek için özverili bir çalışma sergiliyor. Çalışmaları anbean takip eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin uygulandığı alanlarda esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendilerini bilgilendiriyor. Son olarak Sunay Mahallesi’nin en önemli caddelerinden biri olan Kurtuluş Caddesi’ndeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra cadde boyunca esnafları ziyaret eden Başkan Asya, talep ve önerilerini dinleyerek altyapı projesi hakkında kendilerini bilgilendirdi.
Vatandaşların bir yolun defalarca kazılması yerine tek seferde kazılıp hatlarının döşenmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Asya, “2 yıldır bu şehrin en önemli sorununu ortadan kaldırmak için ciddi riskler alarak bir çalışma başlattık. Bunu yaparken insanlarımızın yaşam konforunu olumsuz etkileyeceğimizin farkındaydık. Ancak bu sıkıntıların sonucunda hep birlikte uzun yıllar refah içinde yaşayacağımıza inancımız tamdır. Bu çalışmalar sırasında en fazla karşılaştığımız soru bir yolun birden fazla kazılması ile ilgili oldu. Altyapı çalışmalarında ilk kazmayı vurduğumuzda yaptığımız toplantıda da izah ettiğimiz gibi yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp döşenmesi teknik olarak mümkün değil. Her bir hat farklı derinliklerde ve yerlerde uygulandığı için birlikte yapılamıyor. Kanalizasyon hattı en az 3 metre zaman zaman 67 metreye varan derinlikte döşenirken su hatları 11,20 metrede döşeniyor. Bu döşemelerin dışında parsel ve abone bağlantıları için ayrı kazılar yapılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla bizler de bir an önce el attığımız işi tamamlamak istiyoruz. İster istemez yaşanan aksaklıklardan vatandaşlarımız mağdur olduğunda bizler de mahcup oluyoruz. Zor bir sürecin sonuna doğru geldik. Şu an itibari ile şehrin en önemli güzergahları ve birçok mahallesinde çalışmalar tamamlandı. Sezon sonuna doğru projenin büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Gelecek yıla lokal çalışmalar yapılacak. İnşallah yüzümüzün akıyla Muş’un yüz yıllık sorunu tarihe karışacak. Bugün bizlere sitem eden vatandaşlarımız da anlayış gösterenler de yıllar sonra dua edeceklerine inanıyorum. Yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi.

MUŞ

17 Ekim 2019 Perşembe

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