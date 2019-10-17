Muş’ta tefecilik operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahsın 15 Ekim'de gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 785 bin 150 TL değerinde 21 adet senet, 4 adet imzalı boş senet, 20 bin TL çek tahsilat dekontu, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet tapu, 146 bin TL değerinde 4 adet sözleşme, 3 adet alacakborç defteri ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

MUŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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