Vali Gündüzöz ve güvenlik güçlerinden ‘Barış Pınarı’ gazisine ziyaret

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan Muşlu Uzman Onbaşı Muharrem Çelik’i baba ocağında ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde ikamet eden Gazi Muharrem Çelik’in baba ocağını ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz’e; İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hava Meydan Komutanı Mahmut Eskişarlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve askeri erkan eşlik etti. Burada Gazi Muharrem Çelik’in babası Mehmet Çelik ve akrabaları tarafından karşılanan Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet, Gazi Muharrem Çelik’e ve ailesine ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Çelik ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, bölgede operasyonu sürdüren güvenlik güçlerine destek mesajı verdi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Ağaçlık köyüne gelerek Gazi Muharrem Çelik’i ziyaret ettiklerini söyledi. Çelik’in durumunun iyi olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Allah’a çok şükür önemli bir sıkıntısı yok. Bacağında bir kurşun var, daha iyi olacak inşallah. Biz tüm Mehmetçiklerimizi, bölgede görev yapan askerlerimizi buradan şükranla anıyoruz. Allah onları korusun, bu aziz milletin duaları onlarla birlikte” dedi.



“Biz oraya barış için gittik, huzur için gittik”

Barış Pınarı Harekatı’nın barış ve huzur için yapıldığını anlatan Vali Gündüzöz, “Biz oraya barış için gittik, huzur için gittik, ama görüyoruz son günlerde demokratik olarak kendilerini ifade eden demokrasi havarisi ülkeler, Türkiye’nin terör örgütünün bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyonda maalesef terör örgütü ile işbirliği yapıyorlar. Bu terörist devlet olmak demektir, başka bir şey değil. 10 bin kilometre öteden geleceksin terör örgütü ile iş tutacaksın, bunu ilerde tarih çok değişik bir şekilde anacaktır. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belki o devletler piyasada yokken vardı ve biz kendi haklarımızı kendimiz korumasını biliriz. Türk milleti son derece güçlüdür. Aziz milletimiz ve onun ordusu güçlüdür. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde inşallah orda güvenli bölge oluşturacağız ve Türkiye’nin teröre karşı mücadelesini tüm dünyaya göstereceğiz. Terör örgütünü oradan bertaraf edeceğiz. Bugün ülke içerisinde terör örgütü bitme noktasına geldi. İnşallah Suriye’de de terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Ülke içerisinde olan terör örgütünün şubeleri de bunu böyle bilsinler. Kimse öyle saçma sapan şeylerle bu ülkeyi yıpratmaya çalışmasın. Unvanı ne olursa olsun herkes hukuka uymak zorunda. Onlardan da hukuk yönünde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti hesap soracaktır” diye konuştu.



“Bizim 7/24 operasyonlarımız durmuyor”

Bölgedeki operasyonların 7/24 esasına göre devam ettiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bizim 7/24 operasyonlarımız durmuyor. Yaz, kış 7/24 devam eden bir operasyon mantığındayız. Kesintisiz olarak operasyon, sürekli operasyon yapılıyor. Dolayısıyla dağdaki adamlar aç, bu iş Türkiye içerisinde bitmek üzere. Çok azaldılar. Sınırımızı da temizlersek inşallah daha huzurlu, güvenli yarınlar bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

MUŞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:56

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