Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

İHA

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile 20192020 eğitimöğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile 20192020 eğitimöğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, makam odasında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımı ile 20192020 eğitim öğretim yılı devam eden projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında yapılan 20192020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak ve Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne katıldı. Toplantıda 20192020 eğitimöğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar. Okula devam oranlarının artırılması, taşımalı eğitim araçları ve öğrencilere dağıtılan yemeklerin kontrol ve denetimleri. Özel okul servis araçlarının denetimleri. Yaygın eğitim faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması. TÜBİTAK ve AB projeleri başta olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına ve yarışmalara katılım. Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalıştaylar ve şenlikler. Ders dışı eğitim faaliyetleri. Özel eğitimle ilgili konular. Bağımlılıkla mücadele ve şiddetin önlenmesi eylem planları kapsamında yürütülen çalışmalar ve okullarda hijyen konuları başta olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili bir çok konuda paylaşım ve değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe, okul ve kurumlarının faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin ilçe milli eğitim müdürlerine önemli hatırlatmalar yapıldı.
Müdür Engin; eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürleri olarak üzerlerine büyük görev düştüğünü belirterek, ilçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmelerinin önemini vurguladı. Müdür Engin ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinin yapılan faaliyetlerin koordinasyon ve yürütülmesinde gereken titizlik ve hassasiyeti göstereceklerine inandığını dile getirdi. Müdür Engin; toplantıda ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçelerine dair ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili ilçe millî eğitim müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

MUŞ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gündüzöz ve güvenlik güçlerinden ‘Barış Pınarı’ gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz ve güvenlik güçlerinden ‘Barış Pınarı’ ...
Muş’un çehresi üstyapı çalışmalarıyla değişiyor
YEREL HABERLER Muş’un çehresi üstyapı çalışmalarıyla değişiyor
Muş’ta tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta tefecilik operasyonu
Minik yüreklerden Mehmetçik’e destek Okul bahçesinde bir araya gelen minik öğrenciler, ‘Komando Andı’nı okuyarak Mehmetçik’e selam gönderdi
YEREL HABERLER Minik yüreklerden Mehmetçik’e destek Okul bahçesinde ...
Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp döşenmesi teknik olarak mümkün değildi”
YEREL HABERLER Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp ...
Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu
YEREL HABERLER Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş’ta
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş’ta
Başkan Asya’dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ...
MUŞTİ’de son hazılıklar yapılıyor
YEREL HABERLER MUŞTİ’de son hazılıklar yapılıyor
Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı
Gazetecilerden Müftü Öztürk’e ziyaret
YEREL HABERLER Gazetecilerden Müftü Öztürk’e ziyaret
Müftü Öztürk göreve başladı
YEREL HABERLER Müftü Öztürk göreve başladı
Kaymakam İlidi’den Bulanık Özel İdare Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den Bulanık Özel İdare Müdürlüğüne ...
Malazgirt’te 60 kişi işe alındı
YEREL HABERLER Malazgirt’te 60 kişi işe alındı
Başarılı muhtar köyünün sorunlarını tek tek çözüyor
YEREL HABERLER Başarılı muhtar köyünün sorunlarını tek tek çözüyor
İki kardeş kendi çabalarıyla sebze ve meyve hali açtı
YEREL HABERLER İki kardeş kendi çabalarıyla sebze ve meyve hali açtı
Öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı
Kaymakam İlidi, komandolarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi, komandolarla bir araya geldi
Kaymakam İlidi’den sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den sanayi esnafına ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X