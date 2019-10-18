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Ordu'dan Muş'a yardım eli

İHA

Ordulu hayırsever iş insanları, Muş merkeze bağlı 2 okulda okuyan 20 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Ordu'dan Muş'a yardım eli

Ordulu hayırsever iş insanları, Muş merkeze bağlı 2 okulda okuyan 20 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.
Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya Orduda yüksek lisansını yaparken tanıştığı iş insanları ile irtibata geçti. Ordulu hayırsever iş insanları, Muş merkeze bağlı Mercimakkale ve Boyuncuk ilkokuluna 20 adet okul çantası ile beslenme çantası, kalemlik, kalem, kalemtraş, uçlu kalem, uç ve diğer kırtasiye malzemeleri gönderildi. Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşılayıp küçük gönülleri fetheden Ordulu iş adamlarına okul müdürleri ile öğrencileri ailelerini sevindirirken iş adamları da yardımlarının doğrudan öğrencilere ulaştırmanın sevincini yaşadı.

MUŞ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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